Когда тендер на строительство крупнейшего бассейна сезонного регулирования (БСР) в Тонском районе выиграла компания, которую возглавляет девушка, многие мужчины скептически переглянулись: «Ну, ну... посмотрим, что из этого выйдет». Сегодня в живописном урочище Уч-Коргон этот скепсис буквально закатывают в глину.

Под руководством Алтынай Абдыкеримовой, главы подрядчика «Кыргыз Энергостроймонтаж», завершается возведение искусственной горы-плотины высотой 15 метров, которая уже к декабрю 2025 года подарит Иссык-Кульской области 4,3 миллиона кубометров воды для полива 817 гектаров новых земель.

Как с картинки

Осень на Иссык-Куле тоже по-особенному красива. В горах уже снег, на низменности деревья пестрят желтыми и оранжевыми цветами. На предгорьях пасется скот, спущенный с летних пастбищ.

Не доезжая до села Боконбаево, сворачиваем на проселочную дорогу в сторону гор. Через несколько километров открывается вид на живописную горную долину. Посредине протекает река Тон. Она небольшая, примерно как Ала-Арча в Бишкеке. Именно здесь, в урочище Уч-Коргон и развернулось строительство бассейна сезонного регулирования.

Фото 24.kg. Строительство водохранилища Уч-Коргон

Образно говоря, инженеры и рабочие компании подрядчика «Кыргыз Энергостроймонтаж» строят такую же гору, как вокруг.

Искусственная гора в виде полумесяца должна остановить течение реки Тон и двух небольших речушек в урочище и создать озеро. А когда наступит сезон вегетации или поливной сезон, отпускать в нужном объеме воду крестьянам и фермерам района.

Немного статистики

Бассейн сезонного регулирования строится на территории Боконбаевского айыльного аймака Тонского района Иссык-Кульской области.

Мощность или объем водохранилища — более 4,3 миллиона кубометров. Длина земляной плотины около 600 метров при высоте 15 метров.

Пропускная способность водосбросного канала — 17,7 кубометра в секунду.

Финансовый донор проекта, который выделил основную сумму в $3 миллиона, — Исламский банк развития.

Как рассказывает глава подрядной компании Алтынай Абдыкеримова, плотина имеет форму полумесяца. Оказалось, что это не задумка авторов проекта («Кыргызсуудолбоор»), а вынужденная мера.

Когда начали делать основание, на западной стороне обнажились источники воды — 12 ключей. Если бы их засыпали землей, то вода со временем попросту смыла была основание плотины. В итоге западную часть плотины «изогнули», обойдя источники.

Теперь, говорит инспектор технического надзора международной консалтинговой компании Ибрагим Капаров, вода из источников будет пополнять водохранилище без опасности для инженерного сооружения.

Слабое место

На первый взгляд может показаться, что ничего сложного в сооружении подобных объектов и нет. Построил стену из глины и гравия, и делов-то.

На деле же это очень сложное инженерное решение. Земляную плотину нужно построить так, чтобы десятилетия, а может больше, она не пропускала ни капли воды сквозь стены. Ведь, как пояснил Ибрагим Капаров, плотина состоит исключительно из глины (суглинок) и гравия.

Еще она должна выдерживать давление 4 миллионов кубометров воды.

Из-за этого пригласили опытного инженера из Узбекистана и специалистов из Турции в качестве консультантов.

Алтынай сетует, что специальность гидростроителя в Кыргызстана не престижна, поэтому таких специалистов приходится искать за рубежом.

По словам главы подрядной компании, строительство, начатое в 2023 году, близится к финалу. По их расчетам, в декабре этого года «будет перерезана красная лента».

После ввода в эксплуатацию БСР в Тонском районе появится возможность дополнительно орошать 817 гектаров земли.

Фото 24.kg. Река Тон

Еще один плюс проекта — наши местные инженеры и компании получили опыт строительства подобных масштабных сооружений.