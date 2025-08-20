18:04
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Экономика

В Кыргызстане введут мораторий на добычу промысловых и особо ценных видов рыбы

В Кыргызстане введут мораторий на добычу промысловых и особо ценных видов рыбы. Инициатором выступает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В ведомстве подготовили проект соответствующего постановления кабмина, который вынесен на общественное обсуждение.

Мораторий на промысловую добычу рыбы предлагается ввести в рыбохозяйственных водоемах государственного значения — Токтогульском, Базар-Коргонском, Кировском и Курпсайском, Шамалдысайском, Таш-Кумырском, Уч-Коргонском водохранилищах.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Инициатива направлена на улучшение координации деятельности в области сохранения и увеличения рыбных запасов между государственными природоохранными, правоохранительными и научными органами, местной государственной администрацией и местными органами самоуправления на местах, а также между республиканскими и региональными органами.

«Рост незаконного промысла рыбы в последние годы подорвал естественное воспроизводство промысловых видов рыбы. Кроме того, бесконтрольный промысел и непринятие необходимых мер в целях усиления работ по охране, искусственному воспроизводству и ихтиологических исследований в рыбохозяйственных водохранилищах привели к резкому сокращению естественных рыбных запасов, и, как следствие, к снижению численности и запасов рыбы.

В последние годы стал наиболее очевиден значительный ущерб, причиненный ихтиофауне, резко сократилась численность популяций рыб-эндемиков, значительно сократились естественные запасы водных биологических ресурсов и продолжают ухудшаются биологические показатели», — говорится в справке-обосновании.

Введение временного моратория на промысловую добычу (вылов) рыбы рассчитан на срок три года.

Согласно данным Института биологии Национальной Академии наук, объемы зарыбления остаются крайне низкими.

В 2023–2025 годах в Токтогульское водохранилище выпущено (зарыблено) всего 1 миллион личинок карпа-сазана и 300 тысяч штук сига-лудог. В Кировское, Курпсайское, Шамалды-Сайское и Уч-Коргонское водохранилища зарыбление носило символический характер.

С начала 2020-го в водохранилищах наблюдается резкое сокращение популяции рыбы из-за браконьерства, критического сброса воды, обмеления и утраты естественной кормовой базы рыбы.

Кроме того, в ряде водоемов (Курпсайское, Шамалдысайское, Таш-Кумырское) обитал редкий вид рыбы — туркестанский усач, включенный в Красную книгу Кыргызской Республики, что требует принятия особых мер и действий.

Ограничительные меры без искусственного воспроизводства, охраны и научно-исследовательской поддержки не смогут обеспечить восстановление промысловых запасов рыб.

Введение моратория на добычу промысловых, эндемичных и особо ценных видов рыб недостаточно эффективно, в связи с чем необходимо усилить охрану рыбных запасов и параллельно проводить мероприятия по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов, отметили в Минсельхозе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340333/
просмотров: 753
Версия для печати
Материалы по теме
Гибель рыбы в Иссык-Атинском районе. Минсельхоз назвал причину
Новое водохранилище планируют построить в Джалал-Абадской области
Система государственных наград в Кыргызстане будет реформирована
Гибель рыб в Иссык-Атинском районе. Специалисты Минсельхоза выясняют причину
В Нарынской области строят новое водохранилище
Экологическая катастрофа на озере недалеко от Канта: погибли десятки тонн рыбы
Ввести временный запрет на выдачу лицензий автошколам намерены в Кыргызстане
Водохранилище объемом 50 миллионов кубов планируют построить в Таласской области
Обострение? РФ отказалась от моратория по ракетам средней и малой дальности
На Иссык-Куле ведется строительство двух водохранилищ
Популярные новости
Россия готова наладить производство автомобилей в&nbsp;Кыргызстане Россия готова наладить производство автомобилей в Кыргызстане
ГНС напомнила о&nbsp;штрафах за&nbsp;несвоевременную подачу налоговой отчетности ГНС напомнила о штрафах за несвоевременную подачу налоговой отчетности
Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду
Национальный банк предупреждает об&nbsp;очередной мошеннической схеме Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram «Банк Компаньон» предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram
MEGA открыла новые центры обслуживания в&nbsp;регионах Кыргызстана MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
20 августа, среда
17:42
Здание школы-интерната на Иссык-Куле вернули в собственность государства Здание школы-интерната на Иссык-Куле вернули в собствен...
17:30
Саида Мирзиеева в Бишкеке приняла участие в форуме о роли женщин-лидеров
17:29
В штаб «Барселоны» включен главный тренер сборной Кыргызстана по футзалу
17:19
Кабмин утвердил порядок бронирования мест захоронения на кладбищах
17:11
В городе Ош открылось генеральное консульство Казахстана