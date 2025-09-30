08:35
Экономика

В КР объем оборота торговли и ремонта автомобилей вырос до 1,2 миллиарда сомов

В Кыргызстане объем оборота торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов вырос до 1,2 миллиарда сомов. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Отчет содержит информацию по итогам восьми месяцев текущего года, отмечается, что это на 12 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В структуре розничной торговли, включая предприятия питания, продовольственные товары занимают 52,5 процента, непродовольственные – 47,5 процента.

В августе объем продаж продовольственных товаров увеличился в 1,3 раза, непродовольственных – на 6,4 процента.

Объем услуг, предоставленных отелями и ресторанами, вырос на 25 процентов.
