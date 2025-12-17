С начала 2025 года Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту объема строительных работ. Такие данные содержатся в статистике Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что в целом объем строительных работ в Союзе увеличился на 4,5 процента за 10 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Рост наблюдался во всех странах пятерки. Наиболее высокий показатель вновь зафиксирован в Кыргызстане — 28,6 процента, затем следуют Армения с 28,3 процента, Казахстан с 15,1 процента, Беларусь с 9,5 процента и Россия — 4 процента.