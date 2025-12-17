11:50
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Экономика

С начала 2025 года Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту объема строительных работ

С начала 2025 года Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту объема строительных работ. Такие данные содержатся в статистике Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что в целом объем строительных работ в Союзе увеличился на 4,5 процента за 10 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Рост наблюдался во всех странах пятерки. Наиболее высокий показатель вновь зафиксирован в Кыргызстане — 28,6 процента, затем следуют Армения с 28,3 процента, Казахстан с 15,1 процента, Беларусь с 9,5 процента и Россия — 4 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354873/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
Защищать единый рынок от небезопасной продукции намерены страны, входящие в ЕАЭС
Самат Исабеков назначен директором департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК
Развитие системы цифровой маркировки товаров в ЕАЭС обсудили главы правительств
В 10-м микрорайоне продолжается стройка торгового центра, несмотря на запрет
В Кыргызстане начали строить первый комплекс по шоковой заморозке мяса
В ЕАЭС косметику и предметы гигиены будут маркировать средствами идентификации
Кыргызстанская компания получит субсидии из бюджета ЕАЭС на реализацию проекта
В Кыргызстане в этом году сохраняются высокие темпы прироста ВВП — ЕЭК
Глава кабмина проверил строительство крупных соцобъектов в Манасе
В Бишкеке 40-этажные дома от ГИК будут сейсмостойкими, заверяют чиновники
Популярные новости
Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;декабря Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 15 декабря
ОАО &laquo;Аэропорты Кыргызстана&raquo; выставило на&nbsp;аукцион пять самолетов&nbsp;&mdash; СМИ ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выставило на аукцион пять самолетов — СМИ
Не&nbsp;стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на&nbsp;возведение 35-этажных домов Не стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на возведение 35-этажных домов
До&nbsp;10&nbsp;минут хотят сократить проверку на&nbsp;границе таможенники стран ЕАЭС До 10 минут хотят сократить проверку на границе таможенники стран ЕАЭС
Бизнес
MegaPay присоединился к&nbsp;проекту взаимного эквайринга &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; HUMO MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
BAKAI поддержал фильм о&nbsp;героях спорта &laquo;Кыргызстан&nbsp;&mdash; родина чемпионов&raquo; BAKAI поддержал фильм о героях спорта «Кыргызстан — родина чемпионов»
17 декабря, среда
11:49
Криптовалюта вытесняет банкноты. Visa запускает стейблкоин-расчеты Криптовалюта вытесняет банкноты. Visa запускает стейблк...
11:48
Депутат Карыбек уулу Улукбек смог принести присягу лишь с третьей попытки
11:38
Самолет, вылетевший из Алматы в Астану, подал сигнал бедствия
11:34
Сборник проекта «Эсимде» вошел в ТОП-25 ключевых книг Центральной Азии
11:26
С начала 2025 года Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту объема строительных работ