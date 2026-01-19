11:43
Экономика

Кыргызстан входит в 2026-й лидером ЕАЭС по росту объема строительных работ

Кыргызстан входит в 2026-й лидером Евразийского экономического союза по росту объема строительных работ. Республика продолжает оставаться на первой позиции среди стран пятерки с января прошлого года.

По данным Евразийской экономической комиссии, объем строительных работ в ЕАЭС увеличился на 4,3 процента с января по ноябрь 2025-го по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Рост наблюдался во всех государствах союза. Наиболее высокие показатели — в КР (32,7 процента) и Армении (25,6 процента). Далее следуют Казахстан с 14,7 процента, Беларусь с 9,5 процента и Россия с 2,7 процента.
