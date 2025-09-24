12:09
Экономика

Снижения цен на недвижимость в Бишкеке не ждите. Эксперт объяснил почему

Фото 24.kg. Арсен Иманкулов

Рынок недвижимости Кыргызстана переживает непростое время: цены бьют рекорды, но активность покупателей снижается. Разбираем ключевые тенденции рынка недвижимости с экспертом по экономике Арсеном Иманкуловым.

— Что происходит с ценами на квартиры?

— Кыргызстан пережил стремительный рост стоимости недвижимости в 2022-2024 годах. Это общеизвестный факт. По данным кадастровой службы, только за 2024-й средняя цена квадратного метра в Бишкеке достигла 96 тысяч сомов — плюс 27,5 процента за год. Более того, в начале 2025 года рост цен ускорился: только за апрель стоимость жилья выросла до 130 тысяч сомов за квадратный метр, а в отдельных районах скачок превысил 20 процентов.

Ситуация уникальна именно для нашей страны. Так, по данным аналитиков, за последний неполный год в Алматы наблюдалось удорожание жилья всего на 6 процентов, а в Ташкенте и вовсе цены вторичного рынка снизились почти на 5 процентов.

Таким образом, в то время как кыргызстанский рынок переживает бурный ценовой рост, соседи сталкиваются с постепенным охлаждением: казахстанский — после периода резкого подъема, узбекистанский — планомерно и без резких скачков.

— Связано ли это с ростом спроса и чего ждать дальше?

— Здесь все сложнее. Несмотря на удорожание жилья, спрос в Кыргызстане начал ослабевать. Количество сделок купли-продажи жилья за первое полугодие 2025-го осталось на нуле. На фоне наблюдаемого «строительного бума» это не очень обнадеживает.

Фото 24.kg. Кыргызстан пережил стремительный рост стоимости недвижимости в 2022-2024 годах.

Покупатели стали осторожнее на фоне высоких цен, поэтому рынок фактически «остыл»: квартиры продают дольше, продавцам приходится торговаться. Интересно, что у наших соседей, напротив, интерес к недвижимости не снижается даже на фоне стагнирующих или падающих цен. Так, по данным аналитических служб, в Казахстане количество сделок с жилой недвижимостью выросло в 2024 году на 15 процентов, а в Узбекистане в первом полугодии этого года продали на 10,6 процента больше жилья, чем годом ранее.

В целом получается, что кыргызстанский рынок жилья сейчас стагнирует по количеству сделок, тогда как в Казахстане и Узбекистане спрос на высоком уровне. А цены в Кыргызстане все равно растут.

Арсен Иманкулов, экономист

Тут можно говорить о перекосе на рынке. На первый взгляд может показаться, что коррекция неминуема, но я бы не спешил с таким выводом.

— Так что же влияет на стоимость?

— Приведу несколько важных факторов, которые характерны для Кыргызстана. Во-первых, ипотека. В нашей республике ее объемы бьют рекорды. По данным консалтингового агентства INFOLine, по итогам первого полугодия 2025-го сумма выданных ипотечных займов выросла почти на 70 процентов. Это очень большой скачок.

У соседей рост ипотечного кредитования также значительный, но скромнее нашего. В Узбекистане за этот же период объем кредитов увеличился на 37,1 процента, а в Казахстане — всего на 24,9 процента. Таким образом, больше льготного (ипотечного) спроса — оказывает давление на рынок и удерживает цены.

Я бы добавил, что реальная стоимость жилья для многих «ипотечников» составляет еще больше, так как включает в себя не только текущую цену квадратного метра, но и интересы ГИК или банка. Интересно, к чему приведет накачивание ипотечных средств в средне- и долгосрочной перспективе.

Во-вторых, важно не забывать, что были за годы с 2022-го по 2024-й. Вооруженный конфликт между Россией и Украиной повлек волну мобилизации, изменения миграционной политики и другие большие перемены, которые коснулись как наших соотечественников, так и граждан РФ. Приезд значительного числа россиян стимулировал рост цен на аренду и повысил ценность владения жилой площадью с инвестиционными целями. Возвращение наших соотечественников привело к единовременному всплеску спроса.

В-третьих, чтобы говорить о долгосрочных перспективах, важно посмотреть на уровень обеспеченности жильем, то есть количество жилой площади на одного гражданина страны. По этому показателю Кыргызстан сильно отстает от соседей.

На конец 2023 года на каждого жителя республики приходилось лишь около 12,7 квадратных метра жилья. Это один из самых низких показателей в СНГ.

Для сравнения, в Казахстане показатель почти вдвое выше (примерно 23-24 квадратных метра на человека), в многомиллионном Узбекистане — около 19 квадратных метров.

В итоге мы видим, что в Кыргызстане значительная часть населения по-прежнему нуждается в улучшении жилищных условий, и этот разрыв с соседями предстоит сокращать. Добавьте к этому демографические тенденции КР, все это говорит о только нарастающем потенциале спроса.

Источник: Мониторинг показателей качества жизни населения в странах СНГ — 2019-2022. Межгосударственный статистический комитет СНГ/ — М. 2023. — 97с.

— Что повлияет на рынок жилья в ближайшее время?

— Предлагаю посмотреть на ситуацию с нескольких ракурсов. Наша экономика интегрирована в мировую, поэтому мы можем проводить некоторые параллели. Так, эксперты считают, что по Центрально-Азиатскому региону тенденция такова: эпоха быстрого удорожания жилья сменяется временем баланса. Для покупателей это шанс спокойнее выбрать квартиру, а для рынка — время прийти в равновесие без новых ценовых пузырей.

Глобально, в развитых западных экономиках также начали проявляться первые сигналы охлаждения — цены не растут или даже начали падать, спрос снижается. Это сигнал, что рост цен на недвижимость в Кыргызстане также должен «притормозить».

Если смотреть на внутренние факторы, то снижение количества сделок даже на фоне растущей ипотеки означает, что большинство из тех, у кого были средства и планы покупки недвижимости, уже «насытились» или решили ждать.

Сейчас драйвером спроса выступает правительство страны — через ипотеку. Рассчитывать на повышение спроса с текущими условиями ипотеки и ценами не стоит. Это означает, что есть значимый «красный» флаг — откат стоимости не за горами.

Однако не стоит забывать, что для действующего правительства именно строительство — один из важнейших элементов роста и развития. На это направляют колоссальные средства. Официальные органы прогнозируют двузначный рост строительства на 2026 год, но сможет ли рынок переварить весь этот объем?

Сейчас многое зависит от того, найдут ли в правительстве ресурсы, чтобы субсидировать ипотеку еще в больших размерах — давать деньги населению на больший срок и по низким ставкам. Если решение не найдут, рынок попадет в среднесрочную стагнацию и даже откат. Но строительный рынок слишком важен для устойчивости принятой модели развития Кыргызстана. Поэтому ожидаю, что в ближайшие годы правительство найдет схемы и возможности, чтобы объем ипотечных сделок рос и становился более доступным для граждан.

— Какой ваш прогноз?

— Цены уже не могут расти, по моему мнению, достигнут предел покупательской способности. Но и существенного отката назад не предвидится. Рост численности населения, городских граждан и низкий уровень обеспеченности населения квадратными метрами в совокупности будут перманентно давить на рынок в сторону повышения.

Несмотря на то что цены объективно высоки (даже по сравнению с нашими соседями), власти и бизнес сделают многое, чтобы не допустить обрушения рынка, в том числе придумывая новые схемы ипотечного финансирования, чтобы привлечь как можно больше граждан на этот рынок.

Людей нужно обеспечивать жильем, государство — экономическим ростом.

Арсен Иманкулов, экономист

Существенно повлиять на ситуацию может только сильный глобальный экономический спад или кризис. Но, как говорят опытные эксперты, это моя профессиональная точка зрения, а не финансовый совет.
