Экономика
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Помогать в решении проблемы пробок и качества воздуха в Бишкеке будет ЕАБР

Евразийский банк развития готов помочь Кыргызстану в решении проблем автомобильных пробок на дорогах и загрязнения воздуха в Бишкеке. Об этом в ходе видеомоста сообщил журналистам заместитель председателя правления ЕАБР, куратор Фонда цифровых инициатив Тигран Саркисян.

Он напомнил о встрече с председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым, которая прошла в мае. Тогда определены 15 приоритетных проектов для КР, заинтересованность в которых подтвердил кабмин.

Стороны обсудили в том числе проекты, которые предполагают:

  • создание цифровой платформы для организации денежных переводов из стран ЕАЭС почтой КР;
  • развитие базовых информационных ресурсов системы здравоохранения КР;
  • создание туристической платформы;
  • создание информационно-аналитической системы ситуационного центра администрации президента;
  • создание системы транспортного моделирования Бишкека;
  • создание системы мониторинга качества воздуха в столице КР;
  • создание сервиса доверия третьей стороны для коммерческих организаций;
  • создание системы видеонаблюдения;
  • создание системы для распознавания речи и стенографирования;
  • создание сервиса для навигационных платформ;
  • создание системы прослеживаемости сельскохозяйственных животных;
  • создание платформы для формирования карты водных ресурсов.
