Помогать в решении проблемы пробок и качества воздуха в Бишкеке будет ЕАБР

Евразийский банк развития готов помочь Кыргызстану в решении проблем автомобильных пробок на дорогах и загрязнения воздуха в Бишкеке. Об этом в ходе видеомоста сообщил журналистам заместитель председателя правления ЕАБР, куратор Фонда цифровых инициатив Тигран Саркисян.

Он напомнил о встрече с председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым, которая прошла в мае. Тогда определены 15 приоритетных проектов для КР, заинтересованность в которых подтвердил кабмин.

Стороны обсудили в том числе проекты, которые предполагают: