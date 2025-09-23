Помогать в решении проблемы пробок и качества воздуха в Бишкеке будет ЕАБР

Евразийский банк развития готов помочь Кыргызстану в решении проблем автомобильных пробок на дорогах и загрязнения воздуха в Бишкеке. Об этом в ходе видеомоста сообщил журналистам заместитель председателя правления ЕАБР, куратор Фонда цифровых инициатив Тигран Саркисян.
Он напомнил о встрече с председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым, которая прошла в мае. Тогда определены 15 приоритетных проектов для КР, заинтересованность в которых подтвердил кабмин.
Стороны обсудили в том числе проекты, которые предполагают:
- создание цифровой платформы для организации денежных переводов из стран ЕАЭС почтой КР;
- развитие базовых информационных ресурсов системы здравоохранения КР;
- создание туристической платформы;
- создание информационно-аналитической системы ситуационного центра администрации президента;
- создание системы транспортного моделирования Бишкека;
- создание системы мониторинга качества воздуха в столице КР;
- создание сервиса доверия третьей стороны для коммерческих организаций;
- создание системы видеонаблюдения;
- создание системы для распознавания речи и стенографирования;
- создание сервиса для навигационных платформ;
- создание системы прослеживаемости сельскохозяйственных животных;
- создание платформы для формирования карты водных ресурсов.