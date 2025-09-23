09:01
Для строительства детских садов Кыргызстан хочет привлечь $6,2 миллиона от МАР

Кыргызстан хочет привлечь финансирование Международной ассоциации развития (МАР) на $6,2 миллиона для строительства детских садов. Вопрос обсуждался на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике.

По словам депутата Дастана Бекешева, из этой суммы $4 миллиона предоставят в виде беспроцентного кредита на 50 лет, еще $2,2 миллиона — грант.

Эту поддержку назвали очень важной, ведь в стране сохраняется большая проблема с нехваткой мест в дошкольных учреждениях. Более 50 процентов детей не посещают детсады.

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева проинформировала о том, что на эти средства отремонтируют девять детских садов, а также возвращенные государству и используемые ранее не по назначению здания дошкольных учреждений.

«Список объектов, где проведут капремонт, пока не утвержден. Но центры откроют там, где нет детсадов и детей много. Предложения мы будем принимать от глав айыл окмоту», — сказала она.

Члены профильного комитета одобрили проект соглашения между КР и МАР.

Дастан Бекешев также отметил, что ряд документов вносят на заседания комитетов в срочном порядке, игнорируя регламент.

Напомним, на этой неделе, как ожидается, Жогорку Кенеш объявит о самороспуске.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344432/
