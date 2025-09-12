В КР объем финансирования по исламским принципам увеличился на 61 процент

По состоянию на 31 июля 2025-го на территории Кыргызстана действовали 21 коммерческий банк и 303 их филиала. Об этом сообщает Нацбанк.

По его данным, с начала года суммарные активы банковского сектора увеличились на 26,9 процента и составили 1 триллион 34,9 миллиона сомов.

Кредитный портфель банков вырос на 26,1 процента, составив 429,6 миллиарда сомов.

Объем финансирования по исламским принципам увеличился на 61 процент и составил 14,5 миллиарда сомов.

Объем депозитов вырос на 21,1 процента и составил 717,6 миллиарда сомов.