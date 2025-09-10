Довести долю туризма в ВВП до 7 процентов хотят в Кыргызстане к 2030 году. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор департамента туризма Эрденет Касымов.

По его словам, доля туризма в валовом внутреннем продукте страны за первое полугодие составила 4,3 процента. Это на 0,4 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2024-го (3,9 процента).

Чиновник отметил, что в приоритете остается зимний и горный туризм. Среди важных проектов, получивших поддержку государства, — строительство горнолыжного курорта «Ала-Тоо Резорт».

Эрденет Касымов считает, что новый современный комплекс станет масштабным объектом, сопоставимым с «Кумтором». Он отметил, что «Ала-Тоо Резорт» будет принимать до 850 тысяч туристов в год, создаст около 4 тысяч рабочих мест и обеспечит значительные поступления в бюджет.

Продолжается работа по строительству других крупных курортов: «Байтик Резорт» в Чуйской области и «Чаткал Резорт» — в Джалал-Абадской. Эти проекты направлены на расширение туристического потенциала регионов и создание новых возможностей для отдыха и занятости населения.