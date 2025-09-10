В Кыргызстане отмечается снижение цен на основные сезонные овощи

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело сравнительный мониторинг цен на продовольственные товары (хлебобулочные изделия, картофель, овощи, фрукты, мясо, молоко, сахар, яйца, растительное масло и другие).

С начала 2025 года отмечено снижение цен на ряд социально значимых товаров, таких как мука, рис, сахар и яйца. Это способствует улучшению доступности продовольствия для населения и стабилизации потребительского рынка.

В летний период — с июня по сентябрь — зафиксировано снижение стоимости основных сезонных овощей: моркови, картофеля и лука. Это связано с ростом предложения овощной продукции на внутреннем рынке в связи с массовым сбором урожая.

В то же время в первой половине года наблюдался рост цен на мясо. Однако благодаря принятым мерам государственного регулирования и введенным ограничениям удалось остановить дальнейшее повышение стоимости. В настоящее время ситуация на рынке мясной продукции оценивается как стабильная.

Краткая информация о ценах в основных торговых точках по состоянию на 8 сентября 2025 года: