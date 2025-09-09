17:29
Экономика

Камбаратинскую ГЭС собираются строить на опасном участке — Канатбек Абдрахматов

На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сегодня депутат Азиз Турсунбаев поинтересовался, участвуют ли в проектах по строительству ГЭС эксперты по сейсмологии.

Президент Национальной академии наук Канатбек Абдрахматов, который в то же время является директором Института сейсмологии, ответил, что раньше при реализации таких крупных проектов должны были проводиться предварительные исследования по сейсмическому микрорайонированию.

Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и риски несет стройка века

«К сожалению, сейчас такие исследования не проводились. Это плохо. Если потом будет сильное землетрясение и такая большая ГЭС будет разрушена, то находящиеся ниже «Камбар-Ата-2» и нижние каскады тоже будут разрушены. Мы дважды писали письмо в Министерство энергетики, что готовы провести такое исследование, мы до сих пор не получили ответа», — сказал он.

Канатбек Абдрахматов добавил, что как сейсмолог считает — ГЭС собираются строить на опасном участке, поскольку с обеих сторон находятся горы, и в случае землетрясения объект не сможет устоять. 
