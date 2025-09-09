На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сегодня депутат Азиз Турсунбаев поинтересовался, участвуют ли в проектах по строительству ГЭС эксперты по сейсмологии.
Президент Национальной академии наук Канатбек Абдрахматов, который в то же время является директором Института сейсмологии, ответил, что раньше при реализации таких крупных проектов должны были проводиться предварительные исследования по сейсмическому микрорайонированию.
«К сожалению, сейчас такие исследования не проводились. Это плохо. Если потом будет сильное землетрясение и такая большая ГЭС будет разрушена, то находящиеся ниже «Камбар-Ата-2» и нижние каскады тоже будут разрушены. Мы дважды писали письмо в Министерство энергетики, что готовы провести такое исследование, мы до сих пор не получили ответа», — сказал он.
Канатбек Абдрахматов добавил, что как сейсмолог считает — ГЭС собираются строить на опасном участке, поскольку с обеих сторон находятся горы, и в случае землетрясения объект не сможет устоять.