Может ли Кыргызстан отказаться от импорта, рассказал Данияр Амангельдиев

Что предпринимает кабмин для снижения импортозависимости Кыргызстана, в эфире «Биринчи радио» рассказал первый заместитель председателя Данияр Амангельдиев. По его мнению, полностью отказаться от импорта невозможно, но власти работают в стратегическом направлении.

Это касается в том числе обеспечения продовольственной и медицинской безопасности, развития перерабатывающей промышленности и производства лекарств, а также действующих программ льготного финансирования в рамках импортозамещения.

По словам Данияра Амангельдиева, зафиксирован рост внутреннего производства горюче-смазочных материалов. За последние два года отмечена обеспеченность внутреннего рынка яйцами — она достигла 110 процентов, мясом птицы — 100 процентов.

Чиновник добавил, что проводится модернизация нефтеперерабатывающих заводов. После завершения реконструкции предприятие «Джунда» планирует перерабатывать примерно 800 тысяч тонн сырой нефти. При этом Данияр Амангельдиев признал, что зависимость от импорта сырой нефти и нефтепродуктов сохранится.

Отмечен и импорт электроэнергии, который составляет около 3,5 миллиарда киловатт-часов. Поставки осуществляются через Казахстан и Узбекистан. К 2030 году планируется достичь полной энергетической независимости республики.