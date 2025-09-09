11:11
Самозапрет на получение кредитов. Нацбанк вносит изменения в действующие законы

Национальный банк Кыргызстана разработал проект постановления в целях приведения в соответствие с Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обмена кредитной информацией и установления самозапрета на заключение кредитной сделки». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Регулятор отмечает, что целью являются необходимость укрепления механизма финансовой безопасности граждан, а также совершенствование правового регулирования в области обмена кредитной информацией. Особое внимание уделено вопросам предотвращения мошеннических действий, совершаемых с использованием персональных данных граждан в целях оформления кредитов без их согласия.

НБ КР предлагает дополнить Закон «Об обмене кредитной информацией»:

  • нормой о том, что финансово-кредитные организации обязаны запрашивать информацию в существующих кредитных бюро о наличии самозапрета на заключение кредитной сделки и отказывать в заключении кредитной сделки с субъектом кредитной информации — физическим лицом в случае наличия действующего самозапрета;
  • нормой о том, что установление самозапрета, а также его снятие осуществляются субъектом кредитной информации — физическим лицом безвозмездно самостоятельно посредством Государственного портала электронных услуг КР. Данные о самозапрете на заключение кредитных сделок направляются в кредитные бюро по выбору субъекта кредитной информации, установившего самозапрет.

Закон «О банках и банковской деятельности» будет дополнен нормами о том, что лица, предоставляющие банковские услуги, обязаны будут:

  • запросить в существующих кредитных бюро информацию о наличии сведений об установлении клиентом запрета на заключение с ним кредитного договора;
  • отказать в заключении кредитного договора при наличии действующего самозапрета на заключение кредитного договора, установленного клиентом.

Кредитные договоры, заключенные лицами, предоставляющими банковские услуги, с клиентами без соблюдения вышеуказанных требований являются ничтожными.

Напомним, в конце июля президент подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам обмена кредитной информацией и установления самозапрета на заключение кредитной сделки.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342685/
