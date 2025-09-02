10:24
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Экономика

В КР освободили от НДС лекарства, медизделия и сырье для их производства

Кабинет министров Кыргызстана утвердил перечень лекарственных средств, медицинских изделий и сырья для их производства, которые будут освобождены от уплаты НДС при ввозе и поставке внутри страны.

Соответствующее постановление принято в целях поддержки отечественного производства медикаментов и медицинских товаров.

Контроль за исполнением поручен Министерству здравоохранения и Государственной налоговой службе. Ведомства должны до 30 сентября 2025 года наладить электронный обмен данными о ввозе таких товаров.

Постановление вступит в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341843/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин упростил порядок в сфере техрегулирования и халал-сертификации
45 лет в профессии учителя и сертификат на 150 тысяч сомов от кабмина
В Кыргызстане ВВП за 7 месяцев превысил 865 миллиардов сомов
Бишкек укрепляет систему водоснабжения: создан новый департамент
В Бишкеке создали фонд для спасения парков: деньги пойдут на озеленение и отдых
Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и госслужащих
Насколько вырастут пенсии в Кыргызстане с 1 октября
Кабмин упростил порядок прохождения военной службы по контракту в запасе
В Баткене разрешили трансформацию сельхозземель для переселения граждан
Кабмин усилил меры по безопасности дорожного движения
Популярные новости
Насколько вырастут пенсии в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Насколько вырастут пенсии в Кыргызстане с 1 октября
Доллар, евро и&nbsp;рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;сентября Доллар, евро и рубль подорожали. Курс валют на 1 сентября
Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и&nbsp;госслужащих Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и госслужащих
Государственный долг Кыргызстана за&nbsp;год вырос на&nbsp;33,2 процента Государственный долг Кыргызстана за год вырос на 33,2 процента
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
2 сентября, вторник
10:22
Незаконную пристройку к кафе «Пили Швили» демонтировала мэрия Бишкека Незаконную пристройку к кафе «Пили Швили» демонтировала...
10:20
В Бишкеке изменена схема движения маршрута № 1
10:17
Конкурс для инвесторов на землях госкомпаний больше не требуется
10:12
Дастан Бекешев озвучил предложения к законопроекту о реновации
10:05
«Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold