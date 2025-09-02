В КР освободили от НДС лекарства, медизделия и сырье для их производства

Кабинет министров Кыргызстана утвердил перечень лекарственных средств, медицинских изделий и сырья для их производства, которые будут освобождены от уплаты НДС при ввозе и поставке внутри страны.

Соответствующее постановление принято в целях поддержки отечественного производства медикаментов и медицинских товаров.

Контроль за исполнением поручен Министерству здравоохранения и Государственной налоговой службе. Ведомства должны до 30 сентября 2025 года наладить электронный обмен данными о ввозе таких товаров.

Постановление вступит в силу через 15 дней.