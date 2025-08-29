20:08
Джалал-Абадская область получила из бюджета почти 2 миллиарда сомов

За январь – июль 2025 года Джалал-Абадская область получила межбюджетные трансферты из республиканского бюджета на общую сумму 1 миллиард 871 миллион 900 тысяч сомов.

По данным Минфина, средства распределены по следующим направлениям:

  • выравнивающий трансферт — 171 миллион 200 тысяч сомов;
  • реализация отдельных государственных полномочий — 10 миллионов 400 тысяч сомов;
  • компенсация 50 процентов расходов на электроэнергию — 23 миллиона 500 тысяч сомов;
  • разработка генеральных планов населенных пунктов — 88 миллионов 300 тысяч сомов;
  • субсидирование муниципальных теплоснабжающих предприятий — 509 миллионов 200 тысяч сомов;
  • финансирование дошкольных учреждений — 55 миллионов 200 тысяч сомов;
  • победителям конкурса «Лучший айыл окмоту» — 3 миллиона сомов;
  • по решениям кабинета министров — 126 миллионов 800 тысяч сомов;
  • программы развития городов области — 732 миллиона сомов.

Кроме того, 152 миллиона 300 тысяч сомов направлено на компенсацию расходов на электроэнергию для органов местного самоуправления (айыл окмоту) региона.

Таким образом, за семь месяцев межбюджетные трансферты Джалал-Абадской области составили почти 1 миллиард 872 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341543/
