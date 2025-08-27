Срок уплаты налога на недвижимое имущество истекает 1 сентября

Налоговая служба напоминает гражданам о необходимости уплаты налога на недвижимое имущество до 1 сентября.

По данным ведомства, за январь–август 2025 года поступления от налога на жилые здания и помещения составили 19,4 миллиона сомов. От налога на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки в бюджет поступило 12,5 миллиона сомов.

Через модуль автоначисления в «кабинеты налогоплательщиков» направлено 2 миллиона 377 тысяч 232 извещения.

Налоговая служба отмечает, что гражданам необходимо проверить свои электронные «кабинеты», ознакомиться с начисленной суммой и своевременно уплатить налоги:

на жилые дома и квартиры, не используемые для предпринимательской деятельности;

на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Информация о сумме налога, подлежащей уплате в 2025 году, размещена в «кабинете налогоплательщика». Оплатить налог можно с помощью кода оплаты или QR-кода.

За несвоевременную уплату начисляется пеня в размере 0,09 процента за каждый день просрочки.

Подробную информацию о налоге на имущество, порядке его уплаты и предоставляемых льготах можно получить на официальном сайте sti.gov.kg, в местных налоговых органах, а также по номеру 116.