12:21
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Экономика

Срок уплаты налога на недвижимое имущество истекает 1 сентября

Налоговая служба напоминает гражданам о необходимости уплаты налога на недвижимое имущество до 1 сентября.

По данным ведомства, за январь–август 2025 года поступления от налога на жилые здания и помещения составили 19,4 миллиона сомов. От налога на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки в бюджет поступило 12,5 миллиона сомов.

Через модуль автоначисления в «кабинеты налогоплательщиков» направлено 2 миллиона 377 тысяч 232 извещения.

Налоговая служба отмечает, что гражданам необходимо проверить свои электронные «кабинеты», ознакомиться с начисленной суммой и своевременно уплатить налоги:

  • на жилые дома и квартиры, не используемые для предпринимательской деятельности;
  • на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Информация о сумме налога, подлежащей уплате в 2025 году, размещена в «кабинете налогоплательщика». Оплатить налог можно с помощью кода оплаты или QR-кода.

За несвоевременную уплату начисляется пеня в размере 0,09 процента за каждый день просрочки.

Подробную информацию о налоге на имущество, порядке его уплаты и предоставляемых льготах можно получить на официальном сайте sti.gov.kg, в местных налоговых органах, а также по номеру 116.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341153/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
С 1 сентября 2025 года агрегаторы начнут платить налоги за таксистов и курьеров
На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Новый подход к проверкам. Схемы на миллиарды сомов раскрыла ГНС
Средний бизнес обязан ежемесячно подавать отчет по единому налогу
Бывшему главе Налоговой службы и его заместителю продлили срок ареста
ГНС запустила электронный сервис автоматического начисления налога на имущество
Новый запрет от ГНС. Кого коснется
Более 2 миллиардов сомов акциза собрали от произведенного в Кыргызстане алкоголя
ГНС запускает пилотный проект по внедрению фискального программного обеспечения
Отмена транспортного налога: что нужно знать гражданам
Популярные новости
Мелкий уголь отпускать населению не&nbsp;будут&nbsp;&mdash; &laquo;Кыргызкомур&raquo; Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;августа Доллар и рубль продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 26 августа
В&nbsp;Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров
В&nbsp;Кыргызстане зарплаты растут, но&nbsp;текучесть кадров остается проблемой В Кыргызстане зарплаты растут, но текучесть кадров остается проблемой
Бизнес
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
Как устойчивое развитие сделало &laquo;Бакай Банк&raquo; одним из&nbsp;лидеров по&nbsp;ESG в&nbsp;ЦА Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
Красивый номер со&nbsp;скидкой в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана Красивый номер со скидкой в честь Дня независимости Кыргызстана
Перевести деньги из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию легко и&nbsp;безопасно Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно
27 августа, среда
12:16
От уплаты «налога на Google» в бюджет Кыргызстана поступило 775 миллионов сомов От уплаты «налога на Google» в бюджет Кыргызстана посту...
12:00
Москва — город возможностей, но сердце тянет домой: исповедь таксиста
11:53
Срок уплаты налога на недвижимое имущество истекает 1 сентября
11:52
Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
11:48
Не все врачи в КР информируют пациентов о доступных льготах на лекарства