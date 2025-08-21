12:57
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Экономика

Новый подход к проверкам. Схемы на миллиарды сомов раскрыла ГНС

Новый подход налоговых проверок с применением анализа цифровых данных раскрыл схемы на миллиарды сомов, созданные лжепредпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Салык Сервис».

По ее данным, председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов внедрил инновационный подход к плановым и камеральным проверкам после изучения опыта Эстонии в области налогообложения.

Благодаря цифровизации налоговой отчетности стало возможным коренным образом пересмотреть методы борьбы с уклонением. Облачные системы и обработка больших массивов данных позволяют заранее определять рискованные компании и выявлять несоответствия в их документации. С момента внедрения этого подхода за три месяца взыскано более 1 миллиарда сомов, в основном доначисления были от предпринимателей, создавших схемы ухода от налогов.

По словам Шыкмаматова, новая система снижает расходы на проверки и делает их адресными:

«Приоритет для ГНС — выявлять схемы крупных компаний. В будущем цифровизация позволит минимизировать плановые проверки. Если наши системы фиксируют аномальные показатели, например расхождения между данными по импорту и реализации, предприятие попадает в зону проверки. Там же, где все данные совпадают, бизнесу не стоит опасаться».

ГНС открыл YouTube-программу «Схемы» на канале Айсалык (AIsalyk), в которой регулярно будет показывать, какие схемы придумывают предприниматели и как в крупном размере уходят от налогообложения.

Первый выпуск посвящен так называемым «фирмам-однодневкам», зарегистрированным на подставных лиц.

Такие компании раздают фиктивные счета-фактуры и легализуют товары неуточненного происхождения. Например, импортируют скоропортящиеся продукты, но в отчетности их «заменяют» на стройматериалы и другие товары, чтобы скрыть следы.

Аналитики центрального аппарата ГНС выявили десятки компаний, применявших подобные схемы, часть из которых прикрывали сотрудники самой Налоговой службы. Ранее по одному из эпизодов сотрудники ГКНБ задержали экс-начальника УГНС Кара-Суйского района.

Заместитель председателя ГНС Бакыт Джиенбеков сообщил:

«Выявлено 135 случаев с участием около 500 организаций только по бестоварным поставкам. По итогам квартала сумма доначислений превысит 2 миллиарда сомов». Мы надеемся, что выпуски программы «Схемы» сделают махинации, применяемые для уклонения от налогов знакомыми для широких масс, и они перестанут быть рабочими. Сегодня ГНС полагается на гражданскую поддержку и призывает граждан быть бдительными, а такие ролики, в которых ведомство раскрывает подобные уловки, поможет честному бизнесу работать в условиях справедливости».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340444/
просмотров: 738
Версия для печати
Материалы по теме
Средний бизнес обязан ежемесячно подавать отчет по единому налогу
Бывшему главе Налоговой службы и его заместителю продлили срок ареста
ГНС запустила электронный сервис автоматического начисления налога на имущество
ГНС напомнила о штрафах за несвоевременную подачу налоговой отчетности
Новый запрет от ГНС. Кого коснется
ГНС запускает пилотный проект по внедрению фискального программного обеспечения
Налоговая служба выявила нелегальных производителей мебели в ходе рейда
Temu намерена зарегистрироваться в КР и работать по местным законам
Обязательная маркировка. Глава ГНС проверил завод «Кока-Кола Бишкек Боттлерс»
ГНС призывает сообщать о нарушениях при продаже жилья
Популярные новости
Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду
ГНС напомнила о&nbsp;штрафах за&nbsp;несвоевременную подачу налоговой отчетности ГНС напомнила о штрафах за несвоевременную подачу налоговой отчетности
Национальный банк предупреждает об&nbsp;очередной мошеннической схеме Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
ГНС запустила электронный сервис автоматического начисления налога на&nbsp;имущество ГНС запустила электронный сервис автоматического начисления налога на имущество
Бизнес
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
&laquo;Элдик Банк&raquo;: новый этап в&nbsp;развитии цифровой экономики страны «Элдик Банк»: новый этап в развитии цифровой экономики страны
В&nbsp;Кыргызстане появится первый национальный автомобиль Muras В Кыргызстане появится первый национальный автомобиль Muras
&laquo;Капитал Банк&raquo;: надежность, стабильность и&nbsp;государственная поддержка «Капитал Банк»: надежность, стабильность и государственная поддержка
21 августа, четверг
12:46
Генпрокуратура тоже предлагает ввести институт частных судебных исполнителей Генпрокуратура тоже предлагает ввести институт частных...
12:42
В Таласе отремонтируют Дом культуры имени Т.Жумагулова
12:37
В России предложили ограничить въезд детей-иностранцев без родителей
12:32
Как вы относитесь к переименованию населенных пунктов и улиц? Опрос
12:29
США расширили санкции против Международного уголовного суда