Экономика

Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на мясо

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев поручил службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов снизить оптовые цены на мясо.

Кроме того, согласно другому поручению, службе по антимонопольному регулированию при Министерстве экономики и коммерции дано задание контролировать розничную стоимость мяса. В соответствии с этим цена должна быть ниже 700 сомов.

Также Бакыт Торобаев дал дополнительное поручение государственным предприятиям по импорту говядины из-за рубежа.

Отметим, что ранее, в конце июля, под председательством Бакыта Торобаева состоялось межведомственное совещание, на котором объявлено о введении государственного контроля за ценами на мясо, в результате чего рыночная стоимость начала постепенно снижаться.

Тогда службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов дали конкретные поручения усилить ветеринарно-санитарный контроль за частными предпринимателями, занимающимися перевозкой скота, а также совместно с Пограничной службой бороться с контрабандой.
