В городе Манасе с гражданина взыскано более 1,5 миллиона сомов долга по налогам

В производстве Манасского городского отдела службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре находилось исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности с должника У.Н.Т.

Согласно исполнительному листу Манасского городского суда от 14 августа 2025 года, с должника подлежало взысканию 1 миллион 590 тысяч 317 сомов в пользу управления Государственной налоговой службы по Джалал-Абаду (ныне Манасу).

В результате проведенных мер принудительного исполнения 2 февраля 2026-го задолженность полностью взыскана и перечислена в пользу Налоговой службы.