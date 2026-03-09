12:41
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Общество

В городе Манасе с гражданина взыскано более 1,5 миллиона сомов долга по налогам

В производстве Манасского городского отдела службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре находилось исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности с должника У.Н.Т.

Согласно исполнительному листу Манасского городского суда от 14 августа 2025 года, с должника подлежало взысканию 1 миллион 590 тысяч 317 сомов в пользу управления Государственной налоговой службы по Джалал-Абаду (ныне Манасу).

В результате проведенных мер принудительного исполнения 2 февраля 2026-го задолженность полностью взыскана и перечислена в пользу Налоговой службы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365089/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
Мужчину не выпустили из КР из-за штрафа в 1 тысячу сомов. Ответ судисполнителей
Разработан налоговый календарь для граждан Кыргызстана: просто о главном
В Кыргызстане проверить судебную задолженность на портале можно бесплатно
Служба судебных исполнителей взыскала свыше 1 миллиона сомов в пользу ГНС
Для швейной и текстильной отрасли предоставят новые льготы
ГНС внедряет автоматизированное начисление налога на недвижимое имущество
Запущен онлайн-портал для проверки статуса задолженности и ограничений на выезд
Плательщикам страховых взносов спишут задолженность
Новый порядок взыскания налоговой задолженности начнет действовать с 2026 года
В Кыргызстане около 2,5 тысячи смертей в год связаны с алкоголем
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;КР&nbsp;всем детям до&nbsp;трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ В КР всем детям до трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели вновь похолодает. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 марта В Бишкеке в начале недели вновь похолодает. Прогноз погоды на 9-11 марта
Бизнес
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
9 марта, понедельник
12:34
Депутат: В госзаповеднике «Дашман» незаконно построили бани и дома отдыха Депутат: В госзаповеднике «Дашман» незаконно построили...
12:33
Как работает «Безопасный город» в Петербурге, показали сотрудникам Минцифры КР
12:31
Школьная лига по футболу, волейболу и баскетболу вновь заработала в Кыргызстане
12:23
В Кыргызстане возможен постепенный рост цен на топливо из-за ситуации в мире
12:17
В Кыргызстане планируют ввести госаккредитацию спортивных федераций