Экономика

Кыргызстан и Афганистан укрепляют торгово-экономические связи

По приглашению министра экономики и коммерции КР Бакыта Сыдыкова с визитом в Кыргызскую Республику прибыла делегация Исламского Эмирата Афганистан во главе с исполняющим обязанности министра торговли и промышленности Ноуреддином Азизи.

В ходе переговоров министр Бакыт Сыдыков отметил, что визит является важным шагом на пути дальнейшей активизации и углубления двустороннего взаимодействия. Кыргызская сторона выразила заинтересованность в поиске новых взаимовыгодных направлений сотрудничества, охватывающих перспективные сферы экономики, и проинформировала афганскую сторону о проводимых экономических реформах и значительном потенциале для наращивания взаимной торговли.

Особое внимание было уделено вопросам цифровизации, при этом кыргызская сторона подтвердила готовность поделиться накопленным опытом с афганскими партнерами.

В свою очередь Ноуреддин Азизи поблагодарил за приглашение и отметил перспективы расширения двустороннего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Стороны договорились об открытии торговых домов в двух странах для укрепления торгово-экономического сотрудничества.

По итогам встречи подписаны:
• дорожная карта о развитии сотрудничества;
• меморандум о взаимопонимании по торгово-экономическому сотрудничеству.
