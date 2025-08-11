Соцфонд Кыргызстана подготовил основные параметры бюджета

Проект закона «О бюджете Социального фонда на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов» вынесен на общественное обсуждение. Документ предназначен для утверждения основных параметров бюджета СФ КР.

Отмечается, что проект на следующий год сформирован по доходам на 137 миллиардов 691 миллион 504,7 тысячи сома (6,7 процента от ВВП) и плановый период 2027-2028 годов на 146 миллиардов 901 миллион 632,3 тысячи сома и 155 миллиардов 32 миллиона 542,6 тысячи сомов соответственно.

Поступление страховых взносов в 2026-м запланировано на 88 миллиардов 100 миллионов сомов.

Поступления ассигнований из республиканского бюджета предусмотрены на 46 миллиардов 670 миллионов 347,3 тысячи сомов.

Прочие доходы за счет поступления дивидендов по акциям, процентов, начисленных на остатки денежных средств, доходов от размещения временно свободных денежных средств, пени, штрафов и от других источников прогнозируются на 2 миллиарда 921 миллион 157,5 тысячи сома.

Расходы Соцфонда на следующий год планируются на 137 миллиардов 303 миллиона 365,2 тысячи сома, на 2027-2028 годы — 145 миллиардов 209 миллионов 652,1 тысячи сомов и 153 миллиарда 665 миллионов 347,2 тысячи сома соответственно.

Расходы Пенсионного фонда в 2026-м определены исходя из расчетов по потребности пенсионных выплат, ритуальных пособий, банковского обслуживания, доставки пенсий, административных расходов на 122 миллиарда 576 миллионов 305,6 сома.

На выплату пособий на погребение в следующем году предусматривается 663 миллиона сомов.

В Фонд обязательного медицинского страхования в 2026 году планируется направить 6 миллиардов 503 миллионов 418,2 тысячи сома.

Финансирование Фонда оздоровления трудящихся составит 1 миллиард 9 миллионов 99 тысяч сомов.

Поступление страховых взносов в Государственный накопительный пенсионный фонд в следующем году планируется на 7 миллиардов 214 миллионов 542,2 тысячи сома.

Доходы от инвестирования в 2026-м составят 7 миллиардов 604 миллиона 832,8 тысячи сома. Выплата накопительной части пенсии планируется в 2 милларда 400 миллионов сомов.