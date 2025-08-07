13:00
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.09
Экономика

Кыргызстан оказался в шестерке крупнейших покупателей золота

Кыргызстан увеличил объем золота в международных резервах на 1,2 тонны. Об этом сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council), указав данные за июнь 2025 года.

По его сведениям, суммарные закупки главных банков мира составили 22 тонны. Третий месяц подряд эксперты отмечают положительную динамику.

Среди крупнейших покупателей называются Узбекистан (9 тонн), Казахстан (7,4 тонны), Турция (2,3 тонны), Китай (2,2 тонны), Чехия (1,6 тонны) и Кыргызстан (1,2 тонны). Другие страны приобрели менее тонны.

По итогам полугодия совокупный объем закупок составил 123 тонны, это на 7 тонн меньше, чем за аналогичный период 2024-го (130 тонн).

Самую большую продажу золота в начале лета провел Центробанк Сингапура — 5,6 тонны.

Напомним, в первом квартале этого года КР оказалась в тройке крупнейших мировых продавцов золота.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338765/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Золото из Кыргызстана впервые продано Малайзии
Запасы золота Нацбанка Кыргызстана установили рекорд
Падения и рост. Как менялась цена золота в Кыргызстане в июне и с начала года
Кыргызстан оказался в тройке крупнейших мировых продавцов золота
Бывший топ-менеджер обвинил компанию «КАЗ Минералз Бозымчак» в вывозе золота
Кыргызстан начнет продавать аффинированное золото в Малайзию
Швейцария и Великобритания стали основными покупателями кыргызского золота
Запасы золота в Кыргызстане составляют 52 тонны — глава Национального банка
В Нацбанке рассказали, сколько золотых слитков в год покупают кыргызстанцы
Добыча золота в Чон-Кемине пополнит местный бюджет до 220 миллионов сомов
Популярные новости
Более 10&nbsp;тысяч отелей подали в&nbsp;суд на&nbsp;Booking com, требуя компенсации за&nbsp;20&nbsp;лет Более 10 тысяч отелей подали в суд на Booking com, требуя компенсации за 20 лет
Более 252 миллиардов сомов наличных находится на&nbsp;руках у&nbsp;кыргызстанцев Более 252 миллиардов сомов наличных находится на руках у кыргызстанцев
Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики
Кыргызстан ждет поэтапное повышение акцизного налога на&nbsp;ряд напитков Кыргызстан ждет поэтапное повышение акцизного налога на ряд напитков
Бизнес
В&nbsp;преддверии TED Talk&nbsp;3. Больше, чем квадратные метры: дизайн для жизни В преддверии TED Talk 3. Больше, чем квадратные метры: дизайн для жизни
O!Store ближе к&nbsp;вам&nbsp;&mdash; пять новых магазинов открылись в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области O!Store ближе к вам — пять новых магазинов открылись в Бишкеке и Чуйской области
M+&nbsp;дешевле, чем за&nbsp;наличные&nbsp;&mdash; MBANK запускает акцию с&nbsp;выгодными условиями M+ дешевле, чем за наличные — MBANK запускает акцию с выгодными условиями
Pay,Da! &mdash;&nbsp;покупайте сейчас, платите частями Pay,Da! — покупайте сейчас, платите частями
7 августа, четверг
12:49
Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской...
12:49
Предпринимателей КР лишат соблазна дробить бизнес, чтобы меньше платить налоги
12:45
Жительница города Ош попросила квартиру у мэра Женишбека Токторбаева
12:38
Кыргызстан оказался в шестерке крупнейших покупателей золота
11:56
Онлайн-курс по искусственному интеллекту запустят для учителей Кыргызстана