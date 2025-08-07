Кыргызстан оказался в шестерке крупнейших покупателей золота

Кыргызстан увеличил объем золота в международных резервах на 1,2 тонны. Об этом сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council), указав данные за июнь 2025 года.

По его сведениям, суммарные закупки главных банков мира составили 22 тонны. Третий месяц подряд эксперты отмечают положительную динамику.

Среди крупнейших покупателей называются Узбекистан (9 тонн), Казахстан (7,4 тонны), Турция (2,3 тонны), Китай (2,2 тонны), Чехия (1,6 тонны) и Кыргызстан (1,2 тонны). Другие страны приобрели менее тонны.

По итогам полугодия совокупный объем закупок составил 123 тонны, это на 7 тонн меньше, чем за аналогичный период 2024-го (130 тонн).

Самую большую продажу золота в начале лета провел Центробанк Сингапура — 5,6 тонны.

Напомним, в первом квартале этого года КР оказалась в тройке крупнейших мировых продавцов золота.