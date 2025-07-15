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Экономика

ICAO назвал Казахстан претендентом на роль регионального авиационного центра

Президент Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано считает Казахстан кандидатом № 1 на роль регионального авиационного центра, связывающего Европу и Азию. Об этом он рассказал журналистам.

Kazinform
Фото Kazinform. Президент Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано

«Казахстан действительно добился впечатляющего прогресса в вопросах соблюдения стандартов безопасности и авиационной охраны за последние годы. Более того, страна значительно продвинулась в целом в развитии гражданской авиации. Речь идет не только о формальном выполнении стандартов, но и о том, насколько эффективно система подготовлена к их реализации.

За последние пять-шесть лет Казахстан провел масштабную реформу в сфере гражданской авиации — была выстроена новая политика, реорганизованы структуры, назначены новые кадры, в том числе много молодых специалистов и профессионалов, которые активно способствуют внедрению международных стандартов. В настоящее время степень реализации требований по безопасности в Казахстане оценивается как высокая — результаты проведенных проверок демонстрируют показатели, превышающие средние мировые значения», — сказал он.

По словам главы ICAO, для развития воздушных перевозок необходима в первую очередь надежная инфраструктура. Казахстан реализует политику так называемого «открытого неба», которая предоставляет иностранным авиакомпаниям упрощенный доступ на внутренний рынок авиаперевозок. В то же время национальный перевозчик демонстрирует устойчивый рост и уверенное развитие.

Он также отметил выгодное географическое положение Казахстана между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, что создает благоприятные условия для расширения воздушного сообщения.

«Нужно признать, что темпы роста авиации приведут к увеличению числа пассажиров с нынешних 4,6 миллиарда в год примерно до 12,6 миллиарда к 2050 году, что примерно втрое превысит сегодняшние показатели. Для поддержки такого роста пассажиропотока требуется привлечение новых специалистов и обеспечение все большего числа вакансий. В августе в Южной Африке состоится саммит, по его итогам будет сформирована программа действий, которая будет представлена на Ассамблее ICAO», — рассказал Сальваторе Шаккитано.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336287/
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