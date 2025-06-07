В Бишкеке открылся «Дом женщин Шелкового пути»

В Бишкеке открылись «Дом женщин Шелкового пути» и станция правовой помощи Ассоциации женщин-юристов провинции Шэньси. Об этом сообщает ТПП.

В мероприятии приняли участие президент Торгово-промышленной палаты Темир Сариев, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Лю Цзяньпин и председатель Женского собрания Кыргызстана Гульнара Акбажишева.

Выступая на церемонии, Темир Сариев подчеркнул важность расширения сотрудничества между женщинами КР и Китая в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Он отметил, что открытие таких платформ, как «Дом женщин Шелкового пути» и станция правовой помощи, не только способствует укреплению двусторонних связей, но и создает реальные условия для поддержки женского предпринимательства, правовой грамотности и обмена опытом.

Глава ТПП также выразил уверенность в том, что проект станет живым примером того, как женские организации могут вносить вклад в устойчивое развитие, укрепление культурных связей и формирование новых точек роста на Шелковом пути.

Председатель Женской федерации провинции Шэньси Ван Юэ’э подчеркнула, что открытие двух платформ символизирует новый этап в развитии женского сотрудничества между КНР и КР, а также способствует укреплению правовой поддержки и культурного обмена.

Проект реализован при содействии Ассоциации женщин-юристов провинции Шэньси, юридической фирмы «Хаотянь», Торгово-промышленной палаты КР и Женского собрания Кыргызстана.