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Экономика

Глава ГНС Кыргызстана обсудил с ФНС России сотрудничество в сфере цифровизации

В рамках рабочей поездки в город Москву (Российская Федерация) 8–9 июля текущего года председатель Государственной налоговой службы Кыргызской Республики Алмамбет Шыкмаматов провел встречу с руководителем Федеральной налоговой службы России Даниилом Егоровым. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, на встрече была достигнута договоренность о реализации совместных программ по развитию цифровых решений в сфере аналитической налоговой базы.

Также главы налоговых служб обеих стран договорились о постоянном обмене опытом, обучении и повышении квалификации сотрудников налоговых органов. Кроме того, в рамках поездки представители Налоговой службы КР ознакомились с цифровыми решениями, применяемыми в работе ФНС России.

Особое внимание было уделено системе маркировки товаров «Честный знак», которую используют ФНС России и Министерство промышленности и торговли РФ, а также вопросам эффективности внедрения системы маркировки средствами идентификации в государствах — членах ЕАЭС и Российской Федерации и перспективам ее развития в Кыргызской Республике.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335777/
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