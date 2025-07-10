В КР зарегистрировано географическое указание «Дикий грецкий орех «Арстанбап»

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялся круглый стол по вопросам регистрации географического указания.

Представители Министерства науки, высшего образования и инноваций вручили первое в стране свидетельство о регистрации географического указания «Дикий грецкий орех «Арстанбап».

Члены Ассоциации управления ГУ «Арстанбап» и эксперты поделились опытом разработки документации и прохождения процедуры регистрации, а также рассказали о дальнейших планах по внедрению и продвижению зарегистрированного ГУ среди предприятий-членов.

Принято решение о взаимодействии частного сектора и государственных органов для максимального количества регистраций ГУ и продвижения кыргызской продукции на национальном и зарубежных рынках.