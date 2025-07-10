Сом подешевел к российскому рублю и тенге. Курс валют на 10 июля

Фото из интернета. Российский рубль после некоторого ослабления вновь начал дорожать

Официальные курсы евро и китайского юаня снизились, российского рубля и казахстанского тенге — выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 102,4346 сома (снижение на 0,31 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,81 сома, продажа — 102,8 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,1173 сома (рост на 0,4 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,106 сома, продажа — 1,131 сома.

Казахстанский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1685 сома (рост на 0,21 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1432 сома, продажа — 0,1799 сома.

Китайский юань: