Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном увеличился на 43,5 процента

Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном в первом квартале 2025 года увеличился на 43,5 процента, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.

Отмечается, что в прошлом году двусторонний товарооборот составил $350,9 миллиона, увеличившись на 8,4 процента по сравнению с 2023 годом.

По данным вице-министра сельского хозяйства Казахстана Баглана Бекбауова, озвученных на заседании казахстанско-кыргызской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства, с начала этого периода товарооборот составил $99,9 миллиона. Экспорт из Казахстана зафиксирован на уровне $80,1 миллиона (+44,3 процента), импорт — $19,8 миллиона (+39 процента).

Стороны также обсудили реализацию дорожной карты по увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции на 2024–2025 годы и другие актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в аграрной сфере.

В Астане пройдет пилотная сельскохозяйственная ярмарка кыргызстанской продукции. Принято решение проработать вопрос активизации торговли между Таласской областью и Жамбылской областью, рассмотрены меры по увеличению пропускной способности грузового автотранспорта на приграничных пунктах пропуска.