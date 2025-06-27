Строительство атомной станции. Узбекистан получит ядерное топливо в 2029 году

Министерство энергетики Узбекистана и корпорация «Росатом» заключили контракт, согласно которому страна получит ядерное топливо для строящейся малой атомной электростанции в середине 2029 года. Об этом на форуме MINEX Central Asia 2025 сообщил заместитель директора по капитальному строительству дирекции по строительству АЭС Отабек Аманов.
Он также уточнил, что РУз планирует передать в 2027-м природный уран российской стороне для изготовления топлива.
Согласно плану, строительство АЭС начнется летом 2025 года, запуск первого реактора ожидается до конца 2029-го.
Напомним, Узбекистан начал активно развивать ядерную энергетику как часть стратегии по борьбе с углеродным следом и повышению энергетической стабильности. Проект будет обеспечивать электроэнергию, тепло и опреснение воды. Кроме того, предусмотрена программа подготовки специалистов: около 500 инженеров пройдут обучение в России.
Параллельно Ташкент обсуждает возможность строительства большой АЭС на базе реакторов VVER‑1000.
Малая АЭС мощностью 330 мегаватт, состоящая из шести реакторов RITM‑200N, сооружается в Джизакской области.
Отметим, первая атомная электростанция строится и в Казахстане. Проект призван укрепить энергетическую безопасность республики и решить проблему дефицита электроэнергии, особенно в южных регионах.
АЭС будет расположена в поселке Улкен Жамбылского района Алматинской области. Мощность станции — 2,4 гигаватта (два блока по 1,2 гигаватта каждый). Возведением будет заниматься, как и в Узбекистане, корпорация «Росатом». Запустить АЭС планируется к 2035-2036 годам.