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Экономика

Строительство атомной станции. Узбекистан получит ядерное топливо в 2029 году

Министерство энергетики Узбекистана и корпорация «Росатом» заключили контракт, согласно которому страна получит ядерное топливо для строящейся малой атомной электростанции в середине 2029 года. Об этом на форуме MINEX Central Asia 2025 сообщил заместитель директора по капитальному строительству дирекции по строительству АЭС Отабек Аманов.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Он также уточнил, что РУз планирует передать в 2027-м природный уран российской стороне для изготовления топлива.

Согласно плану, строительство АЭС начнется летом 2025 года, запуск первого реактора ожидается до конца 2029-го.

Напомним, Узбекистан начал активно развивать ядерную энергетику как часть стратегии по борьбе с углеродным следом и повышению энергетической стабильности. Проект будет обеспечивать электроэнергию, тепло и опреснение воды. Кроме того, предусмотрена программа подготовки специалистов: около 500 инженеров пройдут обучение в России.

Параллельно Ташкент обсуждает возможность строительства большой АЭС на базе реакторов VVER‑1000.

Малая АЭС мощностью 330 мегаватт, состоящая из шести реакторов RITM‑200N, сооружается в Джизакской области.

Отметим, первая атомная электростанция строится и в Казахстане. Проект призван укрепить энергетическую безопасность республики и решить проблему дефицита электроэнергии, особенно в южных регионах.

АЭС будет расположена в поселке Улкен Жамбылского района Алматинской области. Мощность станции — 2,4 гигаватта (два блока по 1,2 гигаватта каждый). Возведением будет заниматься, как и в Узбекистане, корпорация «Росатом». Запустить АЭС планируется к 2035-2036 годам.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334427/
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