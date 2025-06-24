По росту ВВП Кыргызстан в 2025 году обгонит все страны Центральной Азии и ЕАЭС

Прогноз по росту ВВП Кыргызстана до 10,3 процента по итогам 2025 года повысил Евразийский банк развития. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе ЕАБР на 2025–2027 годы.

Как отмечается, на повышение прогноза на 1,6 процента повлияли растущие цены на золото, увеличение потребления домохозяйств и сильный инвестиционный спрос.

Кыргызстан получает большую часть инвестиций от международных финансовых институтов. Это льготные кредиты и гранты, которые в основном идут в сферу транспорта и инфраструктуру, а также в систему водоснабжения, отметили в ЕАБР.

По прогнозу банка, инфляция по итогам года оценивается вблизи целевого ориентира — 7,3 процента. Курс сома в оставшейся части 2025 года сохранится без значительных изменений и составит в среднем 87,5 сома за $1. Этому будет способствовать рост экспортной выручки на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке золота, а также замедление темпов роста импорта, отметили аналитики ЕАБР.

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Как отметили в банке, все страны Центральной Азии демонстрируют уверенный рост ВВП — в среднем 6,5 процента за пять месяцев 2025 года. По мнению аналитиков, они ожидают, что высокие темпы роста экономик стран региона в ближайшее время сохранятся.

«Страны продолжат активно опираться на внутренние источники роста, прежде всего на инфраструктурные и индустриальные инвестиции, а также на динамично растущий потребительский спрос на фоне значительного увеличения доходов населения. По оценкам аналитиков ЕАБР, рост ВВП региона операций банка составит 2,7 процента по итогам 2025 года, одновременно инфляция в регионе замедлится до 7,7 процента в 2025 году с 8,8 процента в 2024-м», — говорится в прогнозе ЕАБР.

По данным аналитиков, по итогам года экономика Армении вырастет на 5,5 процента, Беларуси — 3 процента, Казахстана — 5,5 процента, России — 2 процента, Таджикистана — 8,4 процента.

Согласно первому макроэкономическому прогнозу ЕАБР для Узбекистана, ожидается рост экономики на уровне 6,5 процента в 2025 году.