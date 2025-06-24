15:39
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

По росту ВВП Кыргызстан в 2025 году обгонит все страны Центральной Азии и ЕАЭС

Прогноз по росту ВВП Кыргызстана до 10,3 процента по итогам 2025 года повысил Евразийский банк развития. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе ЕАБР на 2025–2027 годы.

Как отмечается, на повышение прогноза на 1,6 процента повлияли растущие цены на золото, увеличение потребления домохозяйств и сильный инвестиционный спрос.

Кыргызстан получает большую часть инвестиций от международных финансовых институтов. Это льготные кредиты и гранты, которые в основном идут в сферу транспорта и инфраструктуру, а также в систему водоснабжения, отметили в ЕАБР.

По прогнозу банка, инфляция по итогам года оценивается вблизи целевого ориентира — 7,3 процента. Курс сома в оставшейся части 2025 года сохранится без значительных изменений и составит в среднем 87,5 сома за $1. Этому будет способствовать рост экспортной выручки на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке золота, а также замедление темпов роста импорта, отметили аналитики ЕАБР.

Читайте по теме
Рост экономики Кыргызстана превысил 12 процентов. Итоги января — мая 2025 года

Как отметили в банке, все страны Центральной Азии демонстрируют уверенный рост ВВП — в среднем 6,5 процента за пять месяцев 2025 года. По мнению аналитиков, они ожидают, что высокие темпы роста экономик стран региона в ближайшее время сохранятся.

«Страны продолжат активно опираться на внутренние источники роста, прежде всего на инфраструктурные и индустриальные инвестиции, а также на динамично растущий потребительский спрос на фоне значительного увеличения доходов населения. По оценкам аналитиков ЕАБР, рост ВВП региона операций банка составит 2,7 процента по итогам 2025 года, одновременно инфляция в регионе замедлится до 7,7 процента в 2025 году с 8,8 процента в 2024-м», — говорится в прогнозе ЕАБР.

По данным аналитиков, по итогам года экономика Армении вырастет на 5,5 процента, Беларуси — 3 процента, Казахстана — 5,5 процента, России — 2 процента, Таджикистана — 8,4 процента.

Согласно первому макроэкономическому прогнозу ЕАБР для Узбекистана, ожидается рост экономики на уровне 6,5 процента в 2025 году.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333931/
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
В лидерах в СНГ. В Кыргызстане с начала года рост ВВП составил 13,1 процента
ВВП Кыргызстана по итогам мая достиг 573,1 миллиарда сомов
От Акаева до Жапарова: как менялся ВВП Кыргызстана за 30 лет
Нацбанк пересмотрел и улучшил прогноз на рост экономики Кыргызстана в 2025 году
По темпам роста ВВП КР на первом месте среди стран ЕАЭС — Адылбек Касымалиев
ВВП Кыргызстана за четыре месяца 2025 года вырос на 11,7 процента
Экономика Кыргызстана демонстрирует высокие темпы развития
Темпы экономического роста в ЕАЭС за 2024 год зафиксированы выше среднемировых
Экономика Кыргызстана набирает обороты. Итоги первого квартала 2025 года
В первом квартале 2025 года ВВП Кыргызстана увеличился на 13,1 процента
Популярные новости
Строительство 750-метрового тоннеля началось на&nbsp;автодороге Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Строительство 750-метрового тоннеля началось на автодороге Бишкек — Ош
Российский рубль продолжает дорожать к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;июня Российский рубль продолжает дорожать к сому. Курс валют на 20 июня
Сом подешевел к&nbsp;основным валютам, кроме тенге. Курс на&nbsp;23&nbsp;июня Сом подешевел к основным валютам, кроме тенге. Курс на 23 июня
Какие автомобили везут через Кыргызстан в&nbsp;Россию: топ-5 от&nbsp;&laquo;Автостата&raquo; Какие автомобили везут через Кыргызстан в Россию: топ-5 от «Автостата»
Бизнес
Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в&nbsp;MBANK Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в MBANK
KOICA провела тренинг по&nbsp;безопасности и&nbsp;оценку деятельности волонтеров WFK KOICA провела тренинг по безопасности и оценку деятельности волонтеров WFK
В&nbsp;колбасе &laquo;Тойбосс&raquo; не&nbsp;обнаружено ДНК свинины&nbsp;&mdash; результаты исследований В колбасе «Тойбосс» не обнаружено ДНК свинины — результаты исследований
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
24 июня, вторник
15:36
Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в MBANK Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит по...
15:32
Национальный центр по предупреждению пыток хотят закрыть — Дастан Бекешев
15:29
Депутат БГК о проспекте Чингиза Айтматова — ни остановок, ни зебр, ни моста
15:27
От деятельности завода в Узбекистане страдает 60 тысяч жителей в Ноокене
15:21
Данияр Сатаров по собственному желанию покинул пост мэра Чолпон-Аты