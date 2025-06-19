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Экономика

Кыргызстан одним из первых в ЕАЭС закрепил банковское сопровождение госзакупок

В Евразийском экономическом союзе Кыргызстан — вторая страна, которая законодательно закрепила банковское сопровождение государственных закупок в качестве инструмента контроля за целевым использованием средств при реализации госконтрактов. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил первый вице-президент «Газпромбанка» Олег Мельников.

из архива
Фото из архива

По его словам, это несомненно шаг вперед и пример другим для повышения эффективности госзакупок.

«Это первый в СНГ опыт полноценного трансфера инновационной банковской технологии за пределы России, сегодня данной технологией обладают четыре кыргызстанских банка», — добавил он.

Олег Мельников также отметил, что Кыргызстан является стратегическим направлением для «Газпромбанка». Последний оказывает помощь в методике для внедрения банковского сопровождения в госзакупках.

«На банковском сопровождении в уполномоченных банках находятся более 2 тысяч госконтрактов на сумму более 36 миллиардов сомов. В четырех банках открыто более 2 тысяч 600 счетов кыргызских компаний, через которые идут расчеты по госконтрактам. Уполномоченные банки рассмотрели почти 50 тысяч операций по этим счетам — более чем на 34 миллиарда сомов», — рассказал он и добавил, что также предотвращены нецелевые платежи.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333250/
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