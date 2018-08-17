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Общество

Forbes определил самую высокооплачиваемую актрису в мире

Фото из Интернета. Скарлетт Йоханссон в роли «Черной вдовы»

Журнал Forbes назвал американскую актрису Скарлетт Йоханссон самой высокооплачиваемой актрисой в мире. Об этом сообщили РИА «Новости».

По данным издания, с июня 2017 года по июнь 2018-го звезда «Мстителей» заработала $40,5 миллиона. Самой доходной для Скарлетт Йоханссон стала роль русской шпионки «Черной вдовы» как раз из этой франшизы компании Marvel — она увеличила доходы актрисы в четыре раза.

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Второе место у неувядающей Анджелины Джоли, которая за год заработала $28 миллионов, в том числе благодаря фильму «Малефисента-2».

Звезда телесериала «Друзья» Дженнифер Энистон оказалась на третьей позиции рейтинга с доходом $19,5 миллиона.

Замыкают пятерку самых высокооплачиваемых актрис Дженнифер Лоуренс и Риз Уизерспун.
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