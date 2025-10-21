Два банка и платежная организация оштрафованы за нарушения финконтроля

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР привлекла к ответственности два коммерческих банка и одну платежную организацию.
Как сообщили в ведомстве, финансовые учреждения нарушили порядок и сроки предоставления сообщений об операциях, подлежащих контролю и обязательному уведомлению органа финансовой разведки.
Речь идет о нарушениях законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
По статье 355 Кодекса о правонарушениях в октябре на них наложены штрафы на общую сумму 189 тысяч сомов.
При этом в сообщении ГСФР не уточняется, какие именно банки и платежная организация были привлечены к ответственности.