Казахстан снизит для Кыргызстана тарифы на транзитную перевозку грузов железнодорожным транспортом через территорию двух стран. Об этом сообщили в ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

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Уточняется, что снижение тарифов произойдет с 8 июня 2025 года.

Соответствующие договоренности ранее достигнуты на встрече генерального директора компании Азамата Сакиева и председателя правления АО «НК «Казахстан темир жолы» Нурлана Сауранбаева.

Согласно решению казахстанских коллег, тарифы на перевозку зерновых грузов снижены до 55 процентов, нефтеналивных — до 20 процентов, остальных видов грузов — до 50 процентов.