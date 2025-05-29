Китай испытал первую многоразовую ракету, аналог SpaceX Starship

Китайская частная аэрокосмическая компания Sepoch успешно провела испытание своей первой многоразовой ракеты-носителя Yuanxingzhe-1. Запуск состоялся утром 29 мая 2025 года с морского космодрома у побережья провинции Шаньдун. Об этом пишет Reuters.

Ракета поднялась на высоту около 2,5 километра и через 125 секунд полета совершила мягкую вертикальную посадку на платформу в Желтом море. Это первый в истории Китая успешный тест ракеты подобного типа.

Ракета выполнена из тонкостенной нержавеющей стали, как и Starship компании SpaceX Илона Маска. В качестве топлива используется смесь жидкого кислорода и метана. Длина ракеты составляет 26,8 метра, диаметр — 4,2 метра, стартовая масса — около 57 тонн. В будущем Yuanxingzhe-1 сможет выводить до 10 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

Компания Sepoch планирует провести полноценный орбитальный запуск до конца 2025 года, а также рассматривает возможности сверхскоростной доставки грузов.