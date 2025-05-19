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Экономика

На искусственное осеменение скота выделено из бюджета 60 миллионов сомов

На искусственное осеменение скота выделено 60 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, на эти средства закупят 270 тысяч доз семени элитного класса высокого качества, а также проведено искусственное осеменение 180-200 тысяч коров в течение трех лет.

По поручению президента Садыра Жапарова кабинет министров приобретает 160 комплектов инструментов для искусственного оплодотворения на 17,5 миллиона сомов, которые в ближайшее время передадут техникам-осеменаторам республики.

В связи с низким уровнем породности скота и недостаточной организацией работы по искусственному оплодотворению активная фаза по искусственному осеменению начинается с Нарынской области.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Осеменение

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329499/
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