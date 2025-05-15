Атомная станция в Кыргызстане: власти определяются с конкретными параметрами

Россия готова приступить к строительству атомной станции малой мощности в Кыргызстане. При этом республика вначале должна определиться с конкретными параметрами проекта. Об этом журналистам заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

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«Тема, которая несколько лет назад встала в повестку дня, — это строительство в Киргизии малой атомной электростанции. Мы предложили нашим коллегам наш традиционный продукт, по которому контракты заключены и с Узбекистаном, и идут переговоры с Мьянмой, и у себя мы строим в Якутии такую станцию... Наши партнеры сейчас определят этапы и уровень мощности, который необходим, и как только у них окончательно созреет запрос на конкретную конфигурацию этого проекта, надеюсь, мы приступим к его реализации», — сказал он.

Напомним, «Росатом» готов построить блочную АЭС мощностью от 110 до 440 мегаватт. По словам Алексея Лихачева, это предлагается сделать на базе установки РИТМ-200Н.

В 2023 году стало известно, что «Росатом» планирует построить свою первую малую атомную электростанцию (МАЭС) за пределами Российской Федерации. Согласно годовому отчету «Атомэнергопрома», «Росатом» предполагал завершить все запланированные работы по предварительной технико-экономической оценке (предварительное ТЭО) МАЭС для КР и Мьянмы в тот же год.

Ранее сообщалось, что «Росатом» начал изготавливать реакторное оборудование для первого блока малой АЭС, которую стоят в Узбекистане по российскому проекту. В госкорпорации добавили, что завод в Санкт-Петербурге отлил первый слиток, весящий 205 тонн, для реакторной установки РИТМ-200Н.