Рост цен и тарифов отмечен во всех странах ЕАЭС

В марте 2025 года по сравнению с февралем потребительские цены и тарифы повысились во всех странах–членах Евразийского экономического союза. Об этом сообщает Национальный статистический комитет Кыргызстана.

Согласно опубликованным данным, прирост цен в Кыргызстане составил 0,2 процента. Отмечается, что это повышение обусловлено ростом цен на продовольственные товары (также на 0,2 процента).

В других странах ЕАЭС также зафиксирован рост потребительских цен по сравнению с февралем: в Казахстане – на 1,3 процента, в Беларуси – на 0,8 процента, в России – на 0,7 процента, в Армении – на 0,5 процента.

Если рассматривать динамику цен с начала года (март 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года), то наиболее высокий уровень инфляции в потребительском секторе зафиксирован в Казахстане – 3,9 процента. Этот рост обусловлен повышением цен как на продовольственные (на 4,5 процента), так и на непродовольственные товары (на 2,4 процента).

За тот же период (март 2025 года к декабрю 2024 года) максимальный прирост тарифов на услуги населению зафиксирован в Беларуси и Казахстане – по 4,5 процента в каждой стране.

В Кыргызстане рост цен с начала года составил 1,8 процента (при этом продовольственные товары подорожали на 3,1 процента, непродовольственные подешевели на 0,6 процента, а услуги подорожали на 1,1 процента).

В России инфляция с начала года достигла 2,7 процента, в Беларуси – 2,8 процента, в Армении – 2 процента.