Импортеров предупредили об усилении фитоконтроля овощей и фруктов

Службы карантинного контроля Кыргызстана усилили фитосанитарный надзор за ввозом продукции высокого риска, включая картофель, овощи и фрукты. Это сделано во избежание проникновения карантинных вредителей на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Меры приняты в соответствии с Едиными карантинными фитосанитарными требованиями Евразийского экономического союза, утвержденными решением Совета ЕЭК. Усиленный контроль осуществляется на таможенной границе и внутри республики.

Импортеров призвали учитывать данные требования при ввозе подкарантинной продукции.