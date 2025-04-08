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Экономика

Импортеров предупредили об усилении фитоконтроля овощей и фруктов

Службы карантинного контроля Кыргызстана усилили фитосанитарный надзор за ввозом продукции высокого риска, включая картофель, овощи и фрукты. Это сделано во избежание проникновения карантинных вредителей на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза. 

Меры приняты в соответствии с Едиными карантинными фитосанитарными требованиями Евразийского экономического союза, утвержденными решением Совета ЕЭК. Усиленный контроль осуществляется на таможенной границе и внутри республики.

Импортеров призвали учитывать данные требования при ввозе подкарантинной продукции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325298/
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