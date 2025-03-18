Кабмин предлагает сократить сроки увеличения уставного капитала для криптобирж

Кабмин разработал поправки в постановление, ускоряющие сроки увеличения уставного капитала для криптобирж.

Согласно новому документу, опубликованному сегодня для общественного обсуждения, изменения, касающиеся оборота криптовалют и других виртуальных активов, могут вступить в силу значительно раньше запланированного срока — 1 июня 2025 года вместо ранее установленной даты 1 января 2026-го.

Напомним, ранее кабмин принял постановление о том, что криптобиржи должны увеличить уставной капитал в 10 раз до начала 2026 года.

Минимальный размер уставного капитала для криптобирж увеличен со 100 миллионов сомов до 10 миллиардов сомов.