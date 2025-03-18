Торгово-логистический комплекс за $57 миллионов построят в Джалал-Абаде

В Джалал-Абаде построят новый торгово-логистический комплекс. Об этом сообщили в Центре государственно-частного партнерства.

По данным ведомства, подписано соглашение о ГЧП по проекту строительства на территории бывшего ипподрома «Телтору». Общий объем инвестиций составляет $57 миллионов.

Фото Центра ГЧП

Уточняется, что частным партнером проекта выступило ОсОО «МСК групп». Оно профинансирует строительство и дальнейшую эксплуатацию комплекса.

Новый комплекс будет расположен на территории площадью 20 гектаров. Предусмотрено возведение торговых и логистических объектов, а также создание современной инфраструктуры для жителей города.

Согласно данным Министерства юстиции, руководителем и одним из учредителей «МСК групп» числятся Нурбек Исмаилов. В состав учредителей также входят Арзибек Таштанов, Акылбек Кубатбеков и Руслан Ыманкулов.