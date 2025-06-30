ГПТИ и Alkanov Group подписали меморандум о намерениях по проекту GLOBAL HUB

Государственное предприятие «Таможенная инфраструктура» при Государственной таможенной службе Кыргызской Республики и Alkanov Group подписали меморандум о намерениях, закрепив стратегическое сотрудничество в рамках реализации проекта Global Hub — первого в стране мультифункционального таможенно-логистического центра международного уровня.

Документ закрепляет договоренности сторон по созданию на территории Global Hub таможенного склада, МТО (места таможенного оформления), склада временного хранения и в перспективе бондового склада. В рамках соглашения ГПТИ выражает готовность сопровождать проект на всех этапах интеграции таможенных процессов.

«Global Hub — проект стратегического масштаба. Необходимо учесть все нюансы уже на этапе проектирования, чтобы создать инфраструктуру, отвечающую международным стандартам и задачам экономического развития страны», — отметил генеральный директор ГПТИ Талант Жаманаков.

Global Hub — один из «100 приоритетных инвестиционных проектов КР». Он реализуется в соответствии с Указом президента № 63 «О национальных проектах». Комплекс площадью 25 гектаров предполагает строительство более 136 тысяч квадратных метров современных складов класса А, офисных и производственных помещений, включая зоны переработки, маркировки и упаковки товаров. Отдельный блок составят холодильные склады на CO2 с температурным режимом от -24 до +5 градусов.

«Создание в Кыргызстане первого мультифункционального таможенно-логистического центра Global Hub — наш вклад в реализацию стратегии президента «Национальная программа развития КР — 2030». Мы гордимся, что этот проект постепенно становится частью системных трансформаций в экономике страны. Это государственно-частное партнерство, в рамках которого мы готовы инвестировать в будущее: в инфраструктуру, экспортный потенциал, развитие бизнес-сегмента», — прокомментировал глава Alkanov Group Чынгыз Алканов.

Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств. При этом государственные структуры сохраняют контроль над сбором всех обязательных платежей, а Alkanov Group обеспечивает только логистические услуги.

Проект предусматривает создание сотен новых рабочих мест и развитие инфраструктуры. Global Hub станет важным элементом в формировании Кыргызстана как стратегического логистического узла Центральной Азии.