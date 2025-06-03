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Экономика

В Ноокате трансформировали участок для строительства логистического центра

В селе Исанов Ноокатского района Ошской области земельный участок площадью 0,19 гектара перевели из категории «сельскохозяйственные земли» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики и обороны». Это решение принято кабинетом министров в целях строительства логистического торгового центра.

Теперь местная администрация должна внести изменения в документы по учету земель, обеспечить использование участка по новому назначению и разработать градостроительную документацию с учетом всех строительных норм и требований.

Также будет организован контроль за охраной историко-культурных памятников и безопасным отводом дождевых и талых вод.

Кроме того, в случае неиспользования участка по назначению, предусмотрены меры по его возвращению в исходное состояние и компенсации возможных убытков.

Постановление вступит в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331338/
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