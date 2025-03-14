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Экономика

Цены в Кыргызстане. Продукты дорожают, непродовольственные товары дешевеют

В Кыргызстане потребительские цены продолжают расти, однако, как и в январе, наблюдаются некоторые обнадеживающие тенденции.

В январе — феврале 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го рост потребительских цен в республике составил 1,6 процента. Основной вклад в это внесло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, цены на которые увеличились на 3,2 процента.

Алкогольные напитки и табачные изделия стали дороже на 1,7 процента. Тарифы на услуги для населения выросли на 0,8 процента. Примечательно, что непродовольственные товары подешевели на 0,6 процента

В феврале, по сравнению с январем, прирост потребительских цен составил 1 процент. Пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали еще на 2,1 процента. Алкоголь и табак прибавили 0,9 процента, тарифы на услуги — 0,2 процента.

Тенденция удешевления непродовольственных товаров в феврале сохранилась — 0,5 процента.

Региональная картина

Рост цен в январе — феврале наблюдался по всей республике. Наибольший за два месяца в Ошской области (2,8 процента), в основном за счет подорожания непродовольственных товаров (0,5 процента). В городе Оше отмечен максимальный рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки (4,9 процента) и алкоголь с табаком (6,2 процента). Наибольший рост тарифов на услуги зафиксировали в Иссык-Кульской области (2,2 процента).

В феврале максимальный рост цен по регионам зафиксирован в городе Оше (1,4 процента).

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов. По состоянию на 8 марта стоимость продуктовой корзины в одном из супермаркетов Бишкека составила 6 тысяч 62 сома, увеличившись за неделю на 47 сомов.

  • Подешевели: хлеб, гречка, перец, лук, морковь.

  • Подорожали: огурцы, картофель, бананы.

С начала эксперимента 24.kg (конец октября 2018 года) стоимость продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 792 сома, почти в два раза. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года она подешевела на 605 сомов, с начала 2025-го — всего на 5 сомов.

Зарплаты растут

В январе — феврале 2025 года, по данным Нацстаткома, отмечено повышение среднемесячной номинальной начисленной зарплаты во всех видах экономической деятельности.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322687/
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