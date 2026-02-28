15:22
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 28 февраля. Насколько она подорожала за неделю

За неделю в Бишкеке подорожали перец, морковь и яйца, подешевели картофель, огурцы, помидоры, лук, капуста, груши и сахар.

В итоге стоимость минимального набора продуктов за неделю выросла на 49 сомов — до 7 тысяч 937 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 4 тысячи 667 сомов. С начала года она подорожала на 1 тысячу 214 сомов, а по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — на 1 тысячу 921 сом.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном и меняется цена корзины.

За 2025 год продуктовая корзина подорожала на 686 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 18 октября — 5 тысяч 791 сом. Самой дорогой корзина была 6 декабря — 6 тысяч 927 сомов.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
