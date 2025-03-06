Всемирному банку рассказали о подготовке к строительству Камбаратинской ГЭС-1

Министр энергетики Таалайбек Ибраев встретился с главой представительства группы Всемирного банка Хью Ридделом. Стороны обсудили реализацию проекта «Камбар-Ата – 1 ГЭС». Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В ходе встречи стороны обсудили текущий статус проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, рассмотрели выполненные работы и дальнейшие планы по его реализации.
Министр выразил благодарность Всемирному банку за поддержку энергетического сектора Кыргызстана, отметив, что на выделенные банком $18,6 миллиона проводится актуализация технико-экономического обоснования проекта.
Он также проинформировал представителя Всемирного банка о подготовительных работах, включающих строительство дорог, бетонирование тоннеля, возведение моста, создание рабочего городка и прокладку линий электропередачи. Министр сообщил о работе экологов и социологов, а также об опросе общественного мнения по строительству ГЭС.
Стороны обсудили актуальные вопросы для оперативного решения и согласовали дальнейшие шаги по началу основных строительных работ на Камбаратинской ГЭС-1, подтвердив готовность к тесному сотрудничеству для успешной реализации проекта.
Справочная информация о подготовительных работах:
Автомобильные дороги:
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дорога от выходного портала ТТ-2 до Прорези № 2 (5,6 километра) — готовность 82 процента, бетонирование 44 процента;
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автодорога к створу ГЭС (5,6 километра) — уложено 2,5 километра, бетонирование 22,32 процента.
Транспортные тоннели:
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транспортный тоннель ТТ-2 (126 метров) — завершен на 100 процентов.
Линии электропередачи:
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ВЛ-110 киловольт (18 километров) — протянуто 6 тысяч 794 километра (37,7 процента), установлено 25 опор и 732 изолятора, доставлены два трансформатора ТДН-16000/110-У1.
Мост через реку Нарын:
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ведутся работы по фундаменту и сваям опор 1-4, временно приостановленные с 12 декабря 2024 года из-за погодных условий.
Рабочий городок:
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здание АТК — фундамент готов на 100 процентов (230 кубометров бетона);
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здание столовой — фундамент готов на 100 процентов (78 кубометров бетона);
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здание общежития — фундамент готов на 100 процентов (84,5 кубометра бетона).