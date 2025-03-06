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Экономика
Сюжет: Камбар-Ата-1

Всемирному банку рассказали о подготовке к строительству Камбаратинской ГЭС-1

Министр энергетики Таалайбек Ибраев встретился с главой представительства группы Всемирного банка Хью Ридделом. Стороны обсудили реализацию проекта «Камбар-Ата – 1 ГЭС». Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В ходе встречи стороны обсудили текущий статус проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, рассмотрели выполненные работы и дальнейшие планы по его реализации.

Министр выразил благодарность Всемирному банку за поддержку энергетического сектора Кыргызстана, отметив, что на выделенные банком $18,6 миллиона проводится актуализация технико-экономического обоснования проекта.

Он также проинформировал представителя Всемирного банка о подготовительных работах, включающих строительство дорог, бетонирование тоннеля, возведение моста, создание рабочего городка и прокладку линий электропередачи. Министр сообщил о работе экологов и социологов, а также об опросе общественного мнения по строительству ГЭС.

Стороны обсудили актуальные вопросы для оперативного решения и согласовали дальнейшие шаги по началу основных строительных работ на Камбаратинской ГЭС-1, подтвердив готовность к тесному сотрудничеству для успешной реализации проекта.

Справочная информация о подготовительных работах:

Автомобильные дороги:

  • дорога от выходного портала ТТ-2 до Прорези № 2 (5,6 километра) — готовность 82 процента, бетонирование 44 процента;

  • автодорога к створу ГЭС (5,6 километра) — уложено 2,5 километра, бетонирование 22,32 процента.

Транспортные тоннели:

  • транспортный тоннель ТТ-2 (126 метров) — завершен на 100 процентов.

Линии электропередачи:

  • ВЛ-110 киловольт (18 километров) — протянуто 6 тысяч 794 километра (37,7 процента), установлено 25 опор и 732 изолятора, доставлены два трансформатора ТДН-16000/110-У1.

Мост через реку Нарын:

  • ведутся работы по фундаменту и сваям опор 1-4, временно приостановленные с 12 декабря 2024 года из-за погодных условий.

Рабочий городок:

  • здание АТК — фундамент готов на 100 процентов (230 кубометров бетона);

  • здание столовой — фундамент готов на 100 процентов (78 кубометров бетона);

  • здание общежития — фундамент готов на 100 процентов (84,5 кубометра бетона).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321969/
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