Выпуск в КР суверенных облигаций на $1,7 миллиарда: депутат сообщил подробности

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил подробности об инициативе кабинета министров Кыргызстана выпустить суверенные облигации на сумму $1,7 миллиарда. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его данным, кабмин хочет привлечь $1,7 миллиарда через выпуск еврооблигаций. Этот проект будет рассмотрен на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике.

Нардеп перечислил основные условия выпуска суверенных облигаций:

Валюты: сом, оффшорный китайский юань, доллар США, евро, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ.

Номинал облигации: не менее эквивалента $100.

Срок обращения: до 10 лет.

Купонные выплаты: один или два раза в год.

Погашение: либо единовременно в конце срока, либо по амортизационной схеме.

Структура выпуска: определяется эмитентом с учетом рыночной конъюнктуры и спроса инвесторов.

Расходы на услуги: до 1 процента от суммы выпуска за счет государственного бюджета.

Дастан Бекешев добавил, что деньги хотят направить на энергетические, инфраструктурные и социально значимые проекты. Он отметил, что в проекте нет четкой расшифровки использования средств.

Напомним, ранее о том, что Кыргызстан планирует впервые в своей истории выпустить суверенные облигации на сумму $1,7 миллиарда сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.