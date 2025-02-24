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Экономика

Выпуск в КР суверенных облигаций на $1,7 миллиарда: депутат сообщил подробности

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил подробности об инициативе кабинета министров Кыргызстана выпустить суверенные облигации на сумму $1,7 миллиарда. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его данным, кабмин хочет привлечь $1,7 миллиарда через выпуск еврооблигаций. Этот проект будет рассмотрен на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике.

Нардеп перечислил основные условия выпуска суверенных облигаций:

Валюты: сом, оффшорный китайский юань, доллар США, евро, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ.
Номинал облигации: не менее эквивалента $100.
Срок обращения: до 10 лет.
Купонные выплаты: один или два раза в год.
Погашение: либо единовременно в конце срока, либо по амортизационной схеме.
Структура выпуска: определяется эмитентом с учетом рыночной конъюнктуры и спроса инвесторов.
Расходы на услуги: до 1 процента от суммы выпуска за счет государственного бюджета.

Дастан Бекешев добавил, что деньги хотят направить на энергетические, инфраструктурные и социально значимые проекты. Он отметил, что в проекте нет четкой расшифровки использования средств.

Напомним, ранее о том, что Кыргызстан планирует впервые в своей истории выпустить суверенные облигации на сумму $1,7 миллиарда сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320828/
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