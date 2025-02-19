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Экономика

Более 90 процентов инвестиций стран Залива направлено в Центральную Азию

Накопленные прямые инвестиции Китая, Турции и ОАЭ в Евразийский регион превысили $83 миллиарда. Об этом сообщили в Евразийском банке развития.

Отмечается, что аналитики подготовили новый доклад, который посвящен инвестиционным связям между странами Евразийского региона и внешними государствами-партнерами и является продолжением исследования по итогам первого полугодия прошлого года. В его основе — база данных ЕАБР, формируемая по принципу «снизу вверх» на основе открытых сведений об инвестициях компаний.

Общий объем накопленных прямых инвестиций из КНР, Турции, Ирана и стран Залива в государства Евразийского региона на конец первого полугодия составил, по данным МВИ ЕАБР, $90,4 миллиарда и вырос на 6,4 процента относительно уровня 2023-го.

Аналитики ЕАБР выделяют следующие направления роста взаимных инвестиций между странами Евразийского региона и внешними государствами-партнерами:

  • Китай, Турция и ОАЭ — ведущие инвесторы в Евразийский регион. Накопленный объем прямых инвестиций этих стран составил $83,1 миллиарда, что на 8,5 процента больше, чем в 2022 году.
  • Центральная Азия — основной получатель инвестиций из внешних государств-партнеров. 51 процент вложений в Евразийский регион из КНР, Турции, Ирана и стран Залива приходится на государства Центральной Азии. С 2022-го объем инвестиций увеличился на 25 процентов — до $46,2 миллиарда.
  • Китай продолжает наращивать инвестиции в Евразийский регион. Инвестиции в сектора промышленности и электроэнергетики растут более интенсивно. С 2022 года инвестиции в электроэнергетику увеличились на $2,1 миллиарда, в промышленность — на $0,9 миллиарда.
  • Страны Залива — основные драйверы роста инвестиций. Их вложения в Евразийский регион за полтора года увеличились на 50 процентов и достигли $16,1 миллиарда, более 90 процентов направлено в государства Центральной Азии.
  • Сырьевой сектор остается ключевым направлением инвестиций в Евразийском регионе — 55 процентов накопленных прямых инвестиций ($50 миллиардов).
  • Greenfield-проекты — основная форма инвестиций. На такие проекты приходится более 60 процентов ($57 миллиардов) всех вложений в Евразийский регион.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320422/
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