Более 90 процентов инвестиций стран Залива направлено в Центральную Азию

Накопленные прямые инвестиции Китая, Турции и ОАЭ в Евразийский регион превысили $83 миллиарда. Об этом сообщили в Евразийском банке развития.

Отмечается, что аналитики подготовили новый доклад, который посвящен инвестиционным связям между странами Евразийского региона и внешними государствами-партнерами и является продолжением исследования по итогам первого полугодия прошлого года. В его основе — база данных ЕАБР, формируемая по принципу «снизу вверх» на основе открытых сведений об инвестициях компаний.

Общий объем накопленных прямых инвестиций из КНР, Турции, Ирана и стран Залива в государства Евразийского региона на конец первого полугодия составил, по данным МВИ ЕАБР, $90,4 миллиарда и вырос на 6,4 процента относительно уровня 2023-го.

Аналитики ЕАБР выделяют следующие направления роста взаимных инвестиций между странами Евразийского региона и внешними государствами-партнерами: