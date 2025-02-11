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Экономика

Кыргызстан и Masdar обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев провел встречу с исполнительным директором компании Masdar Мухаммадом Джамиль Аль Рамахи в рамках Всемирного правительственного саммита в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области возобновляемой энергетики, уделив особое внимание реализации совместных проектов по развитию солнечной и ветровой энергетики в Кыргызстане.

Адылбек Касымалиев подчеркнул стратегическую важность развития зеленой энергетики для КР и выразил заинтересованность в привлечении передового опыта и инвестиций компании Masdar в эту сферу.

В свою очередь Мухаммад Джамиль Аль Рамахи подтвердил готовность Masdar к углублению партнерства, отметив высокий потенциал Кыргызстана в области возобновляемых источников энергии.

В результате встречи достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии и продолжении переговоров по конкретным проектам. В текущем году нашу республику посетит рабочая группа Masdar для детального изучения возможностей сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319615/
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